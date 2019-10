Oz a bun'ura è la via chantunala tranter Mustér e Curaglia vegnida serrada pervi d'ina crudada da crappa. Radund 400 meters cubic crappa èn crudads sin la via. Gia il suentermezdi è vegnì enconuschent che la via duai vegnir averta questa saira almain sur in vial. Quai ha confermà l'uffizi da construcziun bassa envers RTR.

Gia l'avust aveva ina crudada da crappa bloccà il traject. Quai però betg en il medem lieu.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Crudada da crappa Via tranter Mustér e Curaglia resta il mument serrada 26.08.2019 Cun audio

RR novitads 09:00