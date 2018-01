Cumbat electoral per suprastanza «Sedrun Mustér Turissem»

Ils 18 da schaner elegian las commembras ed ils commembers da Sedrun Mustér Turissem ina nova suprastanza. Per ils quatter posts anc libers datti sis candidatas e candidats.

Ensemen cun l'elecziun propona la suprastanza d'auzar il dumber da commembers da la suprastanza cumprais president/a da tschintg sin set persunas. Dus sezs en suprastanza èn reservads per ils delegads da las duas vischnancas (ex officio). Quai èn il president communal Robert Cajacob per Mustér, ed il vicepresident communal Renato Decurtins per Tujetsch. Era la commembra actuala Pascale Berther da Sedrun stat vinavant a disposiziun e na sto betg vegnir elegida.

Dapli candidat(a)s che posts

Uschia resta dad eleger in nov presidi trais commembers da suprastanza. La suprastanza sto esser paritetica. Actualmain datti las suandantas candidatas e candidats:

Per il post da presidenta:

Corinne Staub (nov, presidenta VivaDisentis, possessura d'ina abitaziun secundara)

Per la suprastanza:

Daniel Gygli (Sedrun, nov, Club da Golf Sedrun)

Josi Russi (Sedrun, nov, hotelier)

Iso Mazzetta (Mustér, nov, impressari e suprastanza communala Mustér)

Rudolf Büchi (Mustér, nov, manader Pendicularas Mustér)

Silvio Bernasconi (Mustér, nov, manader Center da clausura e cultura Claustra Mustér)

