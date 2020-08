Quests dis sa mesiran radund 150 parasguladers da differents pajais a Mustér – la gronda part dad els vegn da pajais europeics. Mustér vala sco hotspot da quest sport en l’aria. Però sch’i n’è gist ina cuppa mundiala, lura n’è l’interess per quest sport betg pli uschè grond a Mustér.

La scola manca

Ils onns 1990 valeva Mustér anc sco «il Mecca» per ils parasguladers. Il club indigen ils Surselva Flaigers dumbravan lura enturn 90 commembers, oz èn quai mo pli var 40.

In motiv per quest svilup saja, che la scola da parasgular n’existia betg pli a Mustér. Uschia ston ils giuvens che vulan emprender da sgular ir ordaifer a far la scolaziun. Quai è natiralmain collià cun custs supplementars.