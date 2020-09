Alois Cargiet è naschì e creschì si a Trun. Ins po vesair pliras ovras da l’artist sin chasas e sin la scola dal vitg. Ina da las ovras las pli enconuschentas da l’artist è la figura da l’Uorsin. Ils cudeschs d’uffants han ina reputaziun internaziunala. Ma per Trun Turissem, l’organisaziun turistica, na datti betg bler da far durant l’onn da giubileum.

Uorsin è da Guarda e betg da Trun.

«Cuort Ligia Grischa» ha ils maletgs originals

Il mument dettia ina exposiziun speziala dad Alois Carigiet en il museum da la «Cuort Ligia Grischa», di il president da Trun Turissem Daniel Tuor. Era l’uniun turistica haja sa gidà cun ina modesta summa da daners vi da questa exposiziun. Ma era las ovras originalas dal cudesch d’uffants sajan da vesair sur onn en il museum.

Per Trun en general saja l’art fitg impurtant, pertge els hajan dasper Alois Carigiet era artists oriunds da la vischnanca sco Mattias Spescha e Gieri Schmed, di Daniel Tuor. Uschia spera el fitg, che l’art vegnia en futur anc a giugar ina pli gronda rolla per Trun. Pertge cun l’Ogna ina ovra d’art da Mattias Spescha hajan ins in object unic a Trun. Ed il mument saja bler en moviment en vischnanca, quai che fetschia grond plaschair, accentuescha il president da Trun Turissem.