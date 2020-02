L’onn 1979 è il musical Frisal-Frisal vegnì preschentà a Danis-Tavanasa. Il cumponist da lura Armin Caduff ha per il giubileum da 40 onns da sia «Compagnia Rossini» cumponì ina cuntinuaziun dal musical da success. Quai saja stà blers onns in giavisch da cuntinuar l’istorgia dal vitg fictiv da Frisal, ma era da cumponer puspè in musical en rumantsch, di Armin Caduff. A partir da mez fanadur vegn il musical preschentà a Danis-Tavanasa. Per far quai vegn la halla da gimnastica transfurmada en ina sala da teater.

Blers onns hai gia il giavisch da scriver in ulteriur musical rumantsch ed en spezial ina cuntinuaziun da Frisal-Frisal.

Il toc sa basa sin ina istorgia engiadinaisa

L’inspiraziun per il musical ha Armin Caduff survegnì tras la l’istorgia dal «Gion chavrer». En questa istorgia vegn il chavrer da dressar las chauras a moda militara ch’els marschan e diverteschan il vitg. En l’emprim musical Frisal-Frsial che gioga ils onns 1920 vegn il chavrer da dressar las chauras ch’ellas chantan e sautan. Quai daventa tar ina attracziun ed attira era turists. La suprastanza da la vischnanca fictiva Frisal vul nizzegiar quai era cun construir ina viafier. Ma tras scuidanza e engurdientscha datti dispita uschia che las chauras vegnan tissientadas uschia che quai vegn ruassaivel el vitg.

Las producziuns dal musical Frisal-Frisal a Danis-Tavanasa: 16-07-2020 20.00 uras 18-07-2020 20.00 uras 19-07-2020 17.00 uras 21-07-2020 20.00 uras 23-07-2020 20.00 uras 25-07-2020 20.00 uras 26-07-2020 17.00 uras

Il musical actual Frisal-Frisal

L’istorgia actuala gioga ils onns 1950 nua ch’ina chavrera ha danovamain dressà ina cumpagnia da chauras. Ma sulet cun chant e sautar na tanscha quai betg pli da carmalar ils turists, uschia ch’i dat ina nova idea. Ma tradir dapli dal musical na vul Armin Caduff betg. Sulet che l‘emprim act sa numna la planisaziun ed il segund l’inauguraziun. I vegn er a dar in chor che represchenta la populaziun dal vitg ed in chor d’uffants che gioga las chauras, di il musicist da professiun da Danis-Tavanasa. Era tradescha il chantadur e cumponist ch’el na saja questa giada betg sco chantadur sin tribuna, quai surlaschia el a la segunda e a la terza generaziun.

