Uss fan era las vischnancas da Falera e Schluein part dals discurs da fusiun che Laax e Sagogn han cumenzà il settember passà. Il giavisch d'integrar ulteriuras vischnancas saja sa mussà en la gruppa da project da Laax e Sagogn, sco er da resuns d'ordaifer, scrivan las suprastanzas da las quatter vischnancas en il Fegl ufficial Surselva.

Preproject primavaira 2021

La nova constellaziun chaschunia dentant in retard en il plan da termins. Nova finamira per orientar la populaziun da Laax, Sagogn, Falera e Schluein davart in emprim preproject è uss la proxima primavaira 2021.

