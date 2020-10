Ils suprastants da Laax e Sagogn s’entaupan proximamain per in lavuratori. Pir suenter quella sentupada quintan els infurmar co i vesa ora cun ina eventuala fusiun tranter Laax e Sagogn.

Las vischnancas vischinas èn vegnidas orientadas che Laax e Sagogn avessan gust da fusiunar. Falera, Schluein e Flem n'èn dentant betg vegnidas envidadas da sa participar.

Falera:

Nus n'avain betg tractà quest tema en suprastanza perquai ch'i na dat nagina dumonda concreta.

Schluein:

Gia avant in onn hai jau dà da ponderar a las quatter vischnancas (senza Flem) da preparar ina fusiun.

Flem:

Quai ston ils giuvens decider. Realistic il mument è ina buna collavuraziun, ins sa era lavurar ensemen bain senza ina fusiun.