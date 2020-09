3 candidats per 1 uffizi – il suveran ha ina vaira elecziun

Ch'igl dat gest trais candidats per il presidi da Flem po esser in indizi che silmain ina part da la populaziun n’è betg cuntenta cun la situaziun actuala. Sper il president actual Adrian Steiger aspireschan er Martin Hug e Nicola Fantini per il post dil president communal.

L'actual: Adrian Steiger

Steiger è gia dapi otg onns en uffizi e vul vegnir elegids per la terza giada sco president communal. Quai è avantatg e dischavantatg en il medem mument. Persunalmain vesia el sia independenza sco ses pli grond avantatg, di Adrian Steiger sez.

Sut ses presidi è Flem sa drizzà economicamain pli fitg encunter Cuera che envers la Surselva. Cun quest svilup vuless Adrian Steiger cuntinuar en cas d’ina elecziun. Crititgà vegn il president actual cunzunt pervia da sia moda da communitgar.

Legenda: Adrian Steiger e Martin Hug (da san.) vulan omadus daventar president communal da Flem. RTR/ MAD

Quel ord l'economia: Martin Hug

Il segund candidat per il presidi da Flem è Martin Hug. El era ils davos 20 onns sco maina fatschenta tar l'Arena Alva a Laax. Sin la fin fanadur 2020 ha el abditgà quel post. Hug è fitg enconuschent a Flem. La vischinanza tar l'Arena Alva vegn giuditgada d’ina part dals da Flem sco problematica.

Tar ina elecziun vuless Martin Hug meglierar l'agir e la communicaziun entaifer la vischnanca da Flem

Il newcomer: Nicola Fantini

Sco davos candidat è Nicola Fantini ì en la cursa per il presidi da Flem. Avant 15 onns era el vegnì per l’emprima giada sco giast da vacanzas a Flem. Dapi otg onns abitescha el là. El è il candidat cun ils pli pigns fastitgs a Flem. Fantini lavura en il svilup da sistems d'informatica. En ses focus politic sajan ils problems actuals, che Flem haja da schliar. Tar ina elecziun veglia el reglar la situaziun enturn il Prau la Selva e la colliaziun da l'Arena tectonica

Legenda: Nicola Fantini è il newcomer en la publicitad a Flem. MAD

La prevista

Tant tar ils candidats per il presidi sco er tar la populaziun da Flem vegn quintà cun la pussaivladad che nagin dals trais candidats cuntanschia il pli absolut en l’emprim scrutini, uschia ch'i savess dar ina segunda votaziun per savair tgi che vegn president da Flem.

Ina tendenza, en tge direcziun ch'il suveran da Flem vul ir en l'avegnir, savess la votaziun dils 27 da settember tuttina gia mussar.