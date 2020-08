En Lumnezia datti in cumbat per il presidi communal. Suenter Daniel Solèr ha uss er Daniel Blumenthal dà enconuschent sia candidatura. Ils dus represchentants cristiandemocratics candideschan per la successiun da Duri Blumenthal che na stat betg pli a disposiziun per in'ulteriura perioda d'uffizi.

Blumenthal è da Vella ed è stà fin il 2018 deputà en il Cussegl grond. Da l'onn 2000 fin il 2012 è l'impressari da construcziun er stà president communal da Vella.