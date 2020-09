Duas candidatas ed in candidat per il presidi

L'uffizi da president communal da la Stussavgia n'è betg definì cun in tschert pensum da lavur. Thomas Buchli, il president en uffizi, di ch'i sa tractia d'ina plazza da radund 50%.

Legenda: Barbara Schneider-Zinsli da Stussavgia-Plaz. MAD

Barbara Schneider-Zinsli, Stussavgia-Plaz

Cun ina candidatura dubla per il presidi e per sia reelecziun en suprastanza va Barbara Schneider-Zinsli da Stussavgia-Plaz en il cumbat electoral. Ella maina uss il departament da scola e quai vul ella era far vinavant, era sch'ella vegniss elegida sco presidenta. In dals pli gronds problems per la Val Stussavgia vesa ella en la grondezza da questa vischnanca. Davent da Valendau fin Thalkirch entadim la val èsi 30 kilometers. Cun 50 milliuns francs (in regal fictiv) per la vischnanca meglierass ella las vias ed investiss en il traffic public per franar la depopulaziun.

Legenda: Elvira Solèr da Valendau. MAD

Elvira Solèr, Valendau

La segunda dunna, Elvira Solèr, maina l’ustaria «Am Brunnen» a Valendau. Ella è creschida si a Valendau ed enconuscha bain la Stussavgia. Per ella stat il regiunal en il center e quai betg mo sco ustiera, mabain era sch'ella vegniss elegida sco presidenta. Sch'ella survegniss 50 milliuns per sia vischnanca ha ella manegià ch'ella laschassia decider il pievel tge ch’el vul far cun quests daners.

Legenda: Lukas Züst il sulet um che candidescha per il presidi. MAD

Lukas Züst, Versomi

Il sulet um en quella runda è Lukas Züst, oriund da l'Emmenthal. El lavura dapi otg onns sco manischunz da maschinas da pista tar l'Arena Alva. Sia motivaziun è in turissem miaivel per la Stussavgia. Abitants da la Stussavgia hajan motivà el da candidar. Sch'el avess 50 milliuns per la vischnanca vuless el sbassar la taglia per che la vischnanca daventass pli attractiva. Mo era uschia pudessen tuts profitar da quella ritgezza.