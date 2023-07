Il gudogn da manaschi è sa reducì per radund 47% sin 1,4 milliuns francs. Quai giascha per l'ina vi dals auts pretschs d'energia, er sche l'Energia Alpina possia per part nizzegiar l'atgna producziun d'energia. Per l'autra vi da la sitgira. En il rapport annual 2022 tschantscha la Energia alpina dal mender onn idraulic dals davos 40 onns.

Legenda: Producziun d'energia da l'Energia Alpina: il 2022 èsi stà in pau dapli che 100'000 uras kilowatt. Il 2015 per exempel bunamain 180'000 uras kilowatt. Energia Alpina

Per l'onn 2022 survegn la possessura, la vischnanca da Tujetsch 270'000 francs da l'Energia Alpina, cumpareglià cun radund in milliun il 2021.

Per l'avegnir vul l'interpresa tuatschina schlargiar la rait ed augmentar la digitalisaziun. Tar las investiziuns èn novs indrizs sa concentrescha ella surtut sin la fotovoltaica sco il project SedrunSolar, in indriz fotovoltaic nov sin il territori da Scharinas a Cuolm Val.