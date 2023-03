Igl è in onn spezial. A la 68avla radunanza generala da las Ovras Electricas d'Engiadina fatschentan dasper la sitgira er la guerra en l'Ucraina sco er la segirezza da provediment d'energia ch'è periclitada.

En ses pled ha il president da las ovras Martin Schmid menziunà las difficultads dal martgà d’energia causa la guerra tranter la Russia e l’Ucraina. Tenor Schmid èsi en connex cun la segirezza dal provediment, impurtant da promover implants solars. Plinavant ha el introducì il nov directur Giacum Krüger ch'ha entschet sia plazza ilschaner da quest onn.

L'OEE ha investà 21 milliuns francs

Las Ovras Electricas d’Engiadina han investi l’onn da gestiun 2021/22 passa 21 milliuns francs en implants e raits electrics, plinavant era en la sanaziun dal tunnel Munt la Schera. Dacurt ha pudì ir en funcziun l'emprima maschina da l'implant idraulic a Pruz in Austria (Gemeinschaftskraftwerk Inn) . A quel project èn las ovras participadas cun 14%.

Quantitads d'aua istoricamain pitschnas

La producziun d'energia idraulica n'è quest onn betg propi cuntentaivla. Il nov directur Giacum Krüger tschantschà d'in onn «istoric». L'OEE SA ha producì mo 0.9 milliardas uras kilowatt, la pli bassa producziun dapi plirs onns. Il motiv è l’affluenza. Ils mais d'atun èn stads fitg sitgs, l’enviern ha purtà memia pauca naiv e finalmain è la stad stada excepziunalmain sitga.

Ideas per energia solara en il truclet

L’affluenza da l'onn 2021/22 è cun quai stada la pli bassa dapi l’onn 1970. Ils custs da producziun èn perquai s'augmentads sin 5.38 raps per ura kilowatt. Perquai er il sguard sin l'energia solara. En il mument elavuran ellas studis per implants solars, sco per exempel quel ch'è previs tranter Scuol e Sent.

Tenor il directur Giacum Krüger stoppian ins quintar quest onn cun marcantamain damain producziun da forza electrica.

Victor Peer nov commember dal cussegl administrativ

La radunanza generala ha elegì Victor Peer en il cussegl administrativ. Victor Peer è president communal da Valsot e president da la Corporaziun Energia Engiadina. El succeda a Not Carl da Scuol ch'è stà durant 26 onns commember da las vischnancas concessiunarias. Plinavant ha il vicepresident Beat Imboden desditg, per el è vegni elegì Amèdèe Murisier da la Alpiq Suisse SA.