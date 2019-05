Ina da la giuvnas en ils chors baselgia è Niculina Monn. Ella ha 21 onns e chanta en il chor maschadà Sumvitg/Cumpadials. Ella haja adina chantà gugent e gia chantà en il chor d’uffants. Ella e sia amia hajan era decidì spontanamain da chantar en il chor maschadà.

Michal Hohl ha 33 onns e chanta en il chor maschadà Sevgein. I saja bel da trenar e chantar ensemen ed alura dependia quai era, tge dirigent u dirigenta ch’ins haja. Per Martin Walder è il chantar la chaschun da serrar giu l’emna e da vegnir sin auters patratgs.

Giuvnas e giuvens a la testa dad in chor

Tranter ils giuvens che s’engaschan davanttiers è il cumponist ed organist Flurin Monn. El ha 19 onns ed ha cumponì ina messa sco lavur da matura. Sia passiun è sunar l’orgla.

Andrea Schmed dirigia il chor maschadà Surrein. Ella di ch’ella saja la giuvna en il chor cun 36 onns. I saja grev da recaltgar glieud en in chor, surtut en in vitg pitschen. Ed alura manegia ella, ch’il tema baselgia na dia uschè bler a tscherts e quels tschertgian plitost in chor profan.

