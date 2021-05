Approvà credit per far rempars da protecziun cunter aua gronda

La radunanza communala da Flem ha approvà in credit da 250’000 francs per far rempars da protecziun cunter aua gronda en l’aual da Fidaz e quai cun grond pli e senza cuntravuschs.

Excellent quint

Plinavant han ils da Flem era approvà il quint 2020. Quel serra cun in surpli da 1,495 milliuns. Per l'onn da gestiun 2020 ha la vischnanca da Flem pudì far amortisaziuns da 6,8 milliuns francs e reducir ils daivets existents da 2,5 milliuns sin nulla.

Ultra da quai è la radunanza vegnida orientada davart la cunvegna cuminaivla cun las organisaziuns per la protecziun da l'ambient davart l'access a la Arena tectonica Sardona che figurescha en l'inventari mundial dals bains culturals e natirals da l'UNESCO.

