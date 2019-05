Ils da Flem han ditg GEA al credit da 20 milliuns francs per la nova cabina en il territori da l’UNESCO Sardona. Quai cun 679 encunter 491 vuschs.

«In'investiziun per l'avegnir»

La pendiculara che vegn realisada èn dus pass è l’alternativa tar la pendiculara da Cassons ch’è vegnida stgarpada giu. Dals custs totals da 80 milliuns francs surpiglia la vischnanca 20. Ulteriurs 20 milliuns duai pajar l’Arena Alva e 40 milliuns duain vegnir d’emprests da la bancas.

Tant il president communal Adrian Steiger, sco er Arno Krucker da l'Uniun Pro Cassons e Reto Gurtner da l'Arena Alva èn cuntents da la decisiun dals da Flem – i saja in di per guardar vinavant, i sa tractia dad ina valita per las proximas generaziuns:

Uss sa l'Arena Alva cuntinuar cun la planisaziun

Il CEO da l'Arena Alva, Reto Gurtner è fitg cuntent ch'il suveran ha uss – suenter 12 onns e 15 differents projects preschentads – ditg GEA al project per la pendiculara sin ils Cugns.

Cun il sustegn dal pievel en questa chaussa possia l'Arena Alva uss cuntinuar cun la planisaziun da la pendiculara. Sche tut va bain duai l'emprima etappa esser finida il 2022:

Avant che l'Arena Alva possia cumenzar cun las lavurs da construcziun stoppia il suveran da Flem dentant anc approvar en ina ulteriura votaziun il plan directiv. Sch'i avess da dar qua in na lura vegniss tenor Reto Gurtner il plan b en acziun: La pendiculara vegniss lura construida davent dal restaurant da Nagens empè davent da Flem.

Per la segunda etappa mancan anc intginas lubientschas, perquai che la sutgera passa sur il vitg or. Perquai duai lezza etappa vegnir realisada fin il 2024.

