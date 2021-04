cuntegn

Food scarnuz - Acziun è stada in success – ma betg dapertut

La Pro Junior Grischun ha lantschà communablamain cun il club Rotary Cuira/Signuradi in' acziun d’agid svelt per persunas en miseria. Uschia han els repartì tastgas cun mangiativas en plirs lieus en il chantun. En tut è l'acziun stada in success, ma en las valladas sco en Surselva pli pauc.