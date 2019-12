Legenda: La chamona da Maighels na po betg vegnir renovada ed engrondida. RTR, Esther Berther

Il Departament federal d’ambient na vul betg laschar renovar ed engrondir la chamona da Maighels da la secziun pez Terri dal club alpin svizzer. La chamona sa chattia en ina regiun cun pallids protegidas ed uschia na possian ins betg dar la lubientscha da construcziun.

Intschert co agir

Per tut ils pertutgads saja la decisiun stada ina surpraisa, ha ditg il president da la secziun pez Terri Arno Arpagaus. Quai surtut perquai che la sanaziun da la via n’era betg stada in problem e las lubientschas eran vegnidas dadas, schegea che quella sanaziun haja era tangà palids protegidas, di il president.

Project dovra uss squitsch politic

Per la secziun restia uss trais opziuns. Ina saja da stgarpar giu la chamona existenza ed eriger ella ordaifer il perimeter da pallids protegids. Ina segunda opziun saja da vegnir tar ina lubientscha speziala tras il cussegl federal e la terza saja d’empruvar da persvader il departament federal. Quai surtut perquai che en auters chantuns saja stà pussaivel da realisar e engrondir chamonas era en lieus cun pallids protegidas. Ma i saja deplorablamain da supponer ch’il departament veglia stgaffir in cas da precedenza e qua ina possia betg esser en l’interess dal svilup persistent.

Project n’anc betg mort

Mort na saja il project anc betg era perquai che la secziun haja gia approvà il credit da 2,4 milliuns francs per la sanaziun ed engrondiment ma el vegnia a stuair surmuntar anc bain inqual obstachel, ha ditg Arno Arpagaus.

