A Glion han ils helicopters che portan pazients e pazientas in nov lieu per sa tschentar. A partir dad immediat atterreschan ils helicopters sin il tetg da la chasa auta Sogn Giusep. Da là dettia in access direct a la staziun d'urgenza, scriva l'Ospital regiunal Surselva.

I sa tractia d'in dals pli moderns lieus per sa tschentar en Svizra. L'anteriur plaz per atterrar era memia datiers da la chasa auta Sogn Giusep. Uschia na fissi betg adina stà pussaivel da sgular nà, e puspè davent. L'anteriur lieu d'atterrar vegn disfatg dal tuttafatg.