La setgira da 2003 e 2018 po esser sco ina fanestra per l’avegnir. Quai di il professur Thomas Stocker. El è fisicher dal clima a l’institut fisical a l’universitad da Berna ed ha fatg venderdi saira in referat sur dal clima en la claustra da Mustér.

Tuts ils scienziads sin il mund constateschian che la midada dal clima saja in fatg, di Thomas Stocker. Dapi l'onn 1900 èsi vegnì 1 grad pli chaud sin noss mund. In indizi è era la Grönlanda. La lieuan mintga di 1 kilometer cubic glatsch. E fin l'onn 2100 pudess la temperatura globala s’augmentar per 4 grads celsius, sch’ils umans na reageschan betg e reduceschan l'emissiun da CO2.

La concentraziun da CO2 s'augmenta

Ils scienziads intercureschan l’istorgia dal clima vi dal glatsch da l’Antarctica. Els foran rusnas da fin 3 kilometers. Uschia pon els raquintar l’istorgia dal clima dals 800’000 onns passads. Da alura fin oz è la concentraziun da CO2 en l’atmosfera s’augmentada per 35%.

Era il papa sa fatschenta cun il clima

E sco Thomas Stocker di na saja il clima betg pli mo in problem dals scienziads. Era represchentants da la regiun sajan conscient dal problem. E papa Francestg haja scrit 2015 en sia enciclica ch’il clima saja in problem global.

Reducir l'emissiun da CO2

La conclusiun è da reducir l'emissiun da CO2 e duvrar dapli energias regenerablas. La finamira sto esser da stabilisar il clima a 2 grads sco la cunvegna da Paris da 2015 pretenda. Uschiglio s’augmentia la temperatura fin 2100 per 4 grads celsius. Quai pudess chaschunar problems per la sanadad dals carstgauns (ins pudess murir da la chalira), ils glatschers svanissan, il livel da la mar s’augmentass e plirs milliuns umans stuessan tschertgar in nov da chasa.

RR actualitad 12:00