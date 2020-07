Michael Cavigelli ha 86 onns e viva a Rueun. El era pli baud scolast ed anteriur president da vischnanca. Nus avain accumpagnà el en ses lieus preferids e spezials dal vitg.

La chasa da scola veglia

Sco anteriur scolast è la scola da Rueun in lieu tut spezial per Michael Cavigelli. Cun la scola collia el bleras bellas regurdientschas. Anc ussa ha Rueun ina scola primara. La scola superiura è ida a Glion avant intgins onns. En il bajetg da la chasa da scola veglia ha Corin Curschellas endrizzà ina stanza per far musica e las stanzas sisum vegnan nizzegiadas d'uniuns.

Posta, banca, stizun, ustarias – tut è vid

Pli baud devi a Rueun 5 ustarias, in Volg, ina banca ed ina posta. Be ina ustaria datti anc a Rueun. Michael Cavigelli raquinta nua ch'ils da Rueun s'entaupan e tge ch'è chapità cun ils bajetgs vits.

Las chasas veglias ed ir cun skis a Rueun

Gest en la vischinanza davos baselgia sa chattan duas chasas fitg spezialas. Ina è gia visibla davent da la via principala. L'uschenumnada Chasa alva. La segunda è gist vis a vis la baselgia. Michael Cavigelli ha dentant era bler auter interessant da raquintar da quest quartier. Ma – tadlai sez:

E grazia a l'auditura Rosmarie Brenn avain nus perfin chattà ina carta postala da quest runal da skis.