In chaval mort, in blessà - Sursaissa: La vischnanca vul intermediar

L'emna passada èn quatter chavals a Sursaissa ruts or da lur saiv. In dad els han ins chattà suenter mort ed in blessà. Suenter la probabla confruntaziun da chavals ed in luf agescha uss la vischnanca da Sursaissa Mundaun.