Actualmain vegn filmà tranter Glion e Trin il film “Amur senza fin”. I na sa tracta betg d’in film che mussa la Surselva sco en in museum. In sa tracta d’in fil modern rumantsch.

Per in film rumantsch dovri era acturs rumantschs. Uschia fan per exempel René Schnoz da Mustér e Bruno Cathomas da Laax part da quest film. «Jau ma legrel natiralmain. La cuntrada qua è praticamain mia patria» declera René Schnoz. S’endisar sto el vid sia rolla. El ha da giugar ina persuna pli veglia che quai ch’el è. Il Silvio ch’el ha da giugar è president da l’uniun da chatscha e president da la plaiv. «Jau sun bain reschissur, ma president sun jau anc mai stà insanua» e perquai haja el segir da lavurar in pau vid quai.

Bruno Cathomas gioga la rolla principala. Per el èsi nunusità da giugar en in film per rumantsch. «Jau stoi ussa puspè emprender da discurrer rumantsch» manegia el. La rolla ch’el ha da giugar saja dentant sco scritta per el, quai giaja tgunsch. El fetschia era gugent gieus, haja gugent l'amur e giaudia gugent la vita, in pau sco il Gieri en il film.

Cumedia da relaziun

Il Gieri ei maridaus dapi 20 onns. Mo sia lètg ha dentant fatg in pau ruina ed uschia sa lascha sia dunna inspirar dal nov augsegner da l'India che dat bain inqual cussegl nunortodox co dar nova schlantsch a lur lètg. Mo Gieri ha ina affera cun la meglra amia da sia dunna e questa vegn sa chapescha a la glisch.

«Nus vulain far in film modern rumantsch» declera Bruno Cathomas. Il reschissur Christoph Schaub (tranter auter Sternenberg e Giulias Verschwinden) manegia ch’ins pudessi far quest film en tge lingua ch’ins veglia. L’istorgia saja buna e pudessi capitar dapertut uschia.

Il film vegn a custar rodund 1,9 milliuns. Quai è en il rom dals films che la televisiun svizra lascha producir. Il film che dura var 90 minutas vegn lura era emess l’atun 2018, ina sonda saira sin il chanal dad SRF.