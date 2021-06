Ursina Vinzens da Sedrun cumpra la stamparia «La Tuatschina» e vegn a manar ella vinavant. Il possessur actual Claudi Monn che ha tschertgà in cumprader po uschia surdar l’interpresa ad ina dunna indigena. Ella vegn a surpigliar la stampa la fin da fanadur.

Per Ursina Vinzens èsi insaco era stà in pass logic ch’ella surpiglia in di la stamparia. Suenter ina scolaziun mercantila è ella sa scolada vinavant sco poligrafa, ed ha lura lavurà quasi trais onns en la stamparia da Claudi Monn.

Jau sai tge che spetga mai, e spera fitg che la clientella da fin uss resta era fidaivla vinavant.

Uschia aveva l’um che va en pensiun questa stad gia contactà ella e dumandà, sch’ella fiss pronta da surpigliar la stampa. Ma simpla na saja la decisiun betg stada, di la mamma da duas buobas pitschnas. Ma ella haja adina lavurà, fin uss per ina interpresa en la Bassa da chasa anora. Ed uss possia ella lura lavurar per l’atgna fatschenta, quai che legria fitg. Era haja ella ina massa ideas per il futur, uschia vegnia quai segir a dar ina midada dal layout da la gasetta «La Tuatschina».

Stampa cun tradiziun

La stamparia «La Tuatschina» è vegnida fundada avant radund 40 onns, e dapi circa 20 onns maina Claudi Monn il manaschi sur sasez. L'incarica ch'è probablamain la pli impurtanta vegn da la vischnanca da Tujetsch – il contract da stampar la gasetta «La Tuatschina». Quella gasetta locala è l’organ uffizial da publicaziun da la vischnanca da Tujetsch.

Ma anc dapli – pertge l’istorgia locala e schabetgs ed occurrenzas vegnan adina puspè publitgadas en la gasetta, che cumpara mintga segunda emna. La vischnanca da Tujetsch ha avant curt prolungà il contract, e quai saja stà ina da las raschuns da surpigliar la stamparia, di Ursina Vinzens. Ed era la collavuraziun cun ils organs communals dettia speranza da far il job.

Stampa e digitalisaziun

En il mund digital dad oz n’è il product stampà betg pli tuttina tschertgà sco ils decennis passads. Quai han era las stampas en la Cadi sentì. Uschia n’existan en la Cadi naginas stampas pli, sulet anc quella a Sedrun. Ma Ursina Vinzens vesa quai sco schanza. Uschia na crai ella era betg ch’il product stampà vegn a svanir. Anzi nua ch’ina porta sa serra possia ina autra s'avrir, di ella. Ed avair en il maun in cudesch ni ina gasetta, saja anc adina in auter sentiment che sin il monitur. Ma ella saja era conscienta dal svilup ed era cuntenta da quel, pertge senza na giaja quai era betg.