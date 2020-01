L’Uniun Lag Salischinas è vegnida fundada l'onn 2017 e dumbra actualmain circa 850 commembers. L’uniun vul realisar l’idea Salischinas ch’exista gia dapi il 1997.

L'intent da l’uniun è da promover e sustegnair il project Salischinas. Quel cumpiglia in lai natiral da far bogn, in lai da pestgar ed in lai per la tratga da peschs en il territori da Salischinas da la vischnanca da Sumvitg.