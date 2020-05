Da la pesta ascha d'avieuls (Sauerbrut / Melissococcus plutonius) èn il mument blers pievels enturn Mustér e Sedrun pertutgads. Quai scriva la gasetta Südostschweiz. A Mustér èn actualmain 5 da 19 masainas pertutgadas da la bacteria, a Sedrun 4 da 10 masainas. Praticamain tut ils pievels èn pertutgads dal territori da bloccada (en il vest da Mustér). Sulet il territori enturn Disla n'è betg pertutgà da la malsogna. Er cas da la malsogna datti actualmain en la regiun da Scuol-Sent ed enturn Poschiavo.

Tranter ils apiculturs è la malsogna temida

Mintg'onn sajan radund 2% dals pievels en Svizra pertutgads da la pesta ascha che vegn chaschunada da bacterias. Tutgar possia quai mintgin. Impurtant saja in agir svelt, ha declerà Heinrich Heusser, cumissari d'avieuls chantunal. Perquai ch'il cumportament dals apiculturs po er esser in factur che chaschuna la malsogna, datti adina discussiuns aifer ils territoris pertutgads.

Pesta ascha (Sauerbrut) Textbox aufklappen Textbox zuklappen La bacteria melissococcus plutonius è ina malsogna fitg contagiusa. Ella tutga il cuaditsch dals avieuls e fa ch'ils verms (madas) crappan. In vaccin cunter l'epidemia d'animals na datti betg. Per l'uman n'è la malsogna betg privlusa.

Territori da bloccada per 30 fin 60 dis

Sch'i dat in'annunzia da la pesta ascha vegnan ils pievels d'avieuls pertutgads mazzadas cun gas da zulper ed en in conturn dad in kilometer enturn il avieuler pertutgà vegn decretà in territori da bloccada per in fin dus mais. Aifer questa zona vegnan ils pievels controllads e sch'i dat ulteriurs cas datti novs territoris da bloccada.