Pervia da questa situaziun ha il cussegl da scola stuì reponderar. Ina soluziun ha el chattà cun reorganisar la direcziun da scola. En ils davos radund dus onns han trais manaders da partiziun exequì las lavurs da mainascola. La stgarsezza da scolastas e scolasts è daventada uschè gronda ch'ils trais scolasts èn dentant basegnads cun tut engaschi en l'instrucziun il proxim onn da scola. Francestg Friberg da Danis e l'actuala secretaria dal consorzi surpiglian la direcziun da scola.

Entras questa decisiun vegnin nus da cuvrir ina gronda part dal pensum da l'auter onn da scola.

La situaziun resta er cun quellas mesiras precara. Sco Erica Cavegn-Pfister di, po l'instrucziun vegnir garantida, ma senza ina reducziun da tschertas uras na vai betg en il proxim onn da scola, sche nagut sa mida. Duas da trais pedagogas curativas han demissiunà e quella che resta po surpigliar ils cas individuals. Lecziuns da prevenziun stoppian per part vegnir stritgadas.

Sche mintga scolast ch'è engaschà tar nus, lavurass in tant dapli, vegnissan nus da cuvrir il pensum.

Per il consorzi da scola Trun-Rabius cumenzan las preparativas per il proxim onn da scola cun in minimum da scolastas e scolasts. Erica Cavegn-Pfister, la presidenta dal cussegl da scola, mira cun dubis en il futur, insatge stoppia sa midar. Tenor ella avessi avunda scolastas e scolasts en la regiun, ma bleras persunas han mo in pitschen pensum da lavur. En il mument ha il consorzi da scola Sumvitg-Trun publitgà quatter plazzas sin sia pagina d'internet. Sin quella predominescha la colur verda, cun excepziun dal champ cun il link sin las plazzas libras. Quest champ è cotschen.