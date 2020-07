Il quint da la vischnanca da Medel serra cun entradas da 4'294'704 francs ed expensas da 3'278'510 francs.

Agen chapital: 5,2 milliuns francs

Cun quest gudogn s’augmenta la facultad, uschia che l’agen chapital fa passa 5,2 milliuns francs. Il cashflow munta a 608'662 francs.

En il quint d’investiziun resultan investiziuns nettas da 103'287 francs. 2019 ha la vischnanca da Medel investì en la segunda etappa per construir il plaz da deponer laina a Val Sontget e per cumprar ina nova tschaghegna per la Resgia Medelina.

Il quint da l’Ovra electrica Medel per 2019 serra cun in gudogn da 12’801 francs.