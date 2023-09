La baselgia da Trin n'è betg sut protecziun da monuments . Il vitg è però en l'inventari dals lieus svizzers d’impurtanza naziunala degns da protecziun (ISOS). Simon Berger, il manader da la tgira da monuments dal Grischun di en quest connex, che intervenziuns vi da baselgias possian disturbar quest maletg. E sa referind sin la baselgia da Trin declera el envers RTR: «Era sche quella baselgia n’è betg protegida fissi giustifitgà da mantegnair la substanza e la furma originala».

Ils aderents dal project, argumenteschan ch’il tetg nov na saja betg ina gronda intervenziun. Il cuntrari di il mainaproject Jürg Scheidegger: «Il nov tetg nair guarda ora sco il tetg original. Quai era in tetg da schlondas». Sis onns ha l’anteriur president da la plaiv da Trin cumbattì per l'implant che duess furnir energia per sis chasadas ad onn.

Utilisaziun versus protecziun

Ils promoturs discurran d’in project-mussavia che duess far scola. Ils adversaris teman exact quai. I na saja betg giavischaivel d’accelerar l’offensiva solara a cust dals paucs monuments istorics en Grischun. La baselgia, in object dinamic che va cun il temp u in edifizi istoric ch'i vala da mantegnair en sia furma originala? La discussiun che Trin ha manà vegnan a far pli baud u pli tard era auters vitgs en il Grischun.