Il Cussegl da fundaziun dal Museum regiunal Surselva ha elegì in nov president. Reto Nussbaumer succeda a Leo Cathomas ch’è s’engaschà durant decennis per il museum.

Reto Nussbaumer ha 54 onns e s’engascha dapi il 2018 per il museum a Glion. El ha studegià tranter auter istorgia d’art e germanistica a l’universitad da Turitg, ed architectura a l’ETH da Turitg. Uss maina el la tgira da monuments dal chantun Argovia – e cun quest satgados saja el il dretg per manar il museum en in bun futur, scriva il Museum regiunal Surselva.

Leo Cathomas sa retira

Radund 40 onns è Cathomas s'engaschà en diversas funcziuns per il Museum regiunal Surselva. Gia il 1979 e 1980 ha el contribuì ferm a la fundaziun dal museum, ed a las lavurs per far ord la Casa Carniec in bajetg adattà per il museum. Ils davos tschintg onns è Leo Cathomas lura stà il president dal cussegl da fundaziun.