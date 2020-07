Mustér sto tschertgar 1 gerà, 7 persunas per il cussegl da vischnanca, 3 per la cumissiun da gestiun e 2 per il cussegl da scola.

Propostas fin ils 28 d'avust

Avant in temp ha il president Robert Cajacob demissiunà, sco RTR ha rapportà. El era vegnì elegì sco successur da Francestg Cajacob ed ha cumenzà ses uffizi l’emprim da schaner 2017. Suenter ch’il temp da demissiun è scadì sto la vischnanca era remplazzar in ulteriur commember da la suprastanza communala, Victor Flepp. Uss pon vischinadis, partidas politicas localas u gruppas d'almain 15 persunas proponer candidatas e candidats fin venderdi, ils 28 d’avust.

Las elecziun en vischnanca da Mustér èn ils 27 da settember 2020. Ina perioda d’uffizi cuzza quatter onns.