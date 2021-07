Quatter scolars da externs da l'emprima classa èn vegnids testads positiv, quai ha il directur dal gimnasi Tom Etter confermà envers RTR. A partir da immediat vala perquai puspè l'obligatori da mascrinas per l'entira scola.

Instrucziun duai cuntinuar fin venderdi

Per pudair finir l'onn da scola che dura anc fin venderdi, èsi vegnì fatg oz tests cun tut las scolaras ed ils scolars e las persunas d'instrucziun. La festa da Son Plazi ch'è tradiziunalmain la fin da l'onn da scola era gia vegnida annullada avant in temp. Quest di vegni a dar in servetsch divin normal da dumengias.

Gia il matg vevì dà plirs cas da corona tranter las scolaras ed ils scolars dal gimnasi. L'entira scola è vegnida tramessa en il home-schooling, ils examens da matura han però pudì vegnir fatgs.