L’inauguraziun dal skillsparc a Mustér, ina pista da trenament per velos da muntogna, è stada la stad passada. Envidà era schizunt il campiun mundial e victur olimpic Nino Schurter. Il parc è dentant vegnì construì en ina zona betg confurma per in tal indriz. Quai ha confermà Richard Atzmüller da l'Uffizi chantunal per la planisaziun dal territori.

Betg en la dretga zona

In tal parc da trenament avess d'esser en ina zona da sport. Il mument è il terren pertutgà però en trais autras zonas. La vischnanca prepara uss la midada da zona. Uschia haja il chantun gia survegnì il rapport d’examinaziun preliminara, conferman ils responsabels.

Oriundamain aveva la vischnanca planisà da far las midadas necessarias en ina procedura simpla, gist cun adattar la zona da planisaziun. Tenor Richard Atzmüller n'è quai betg pussaivel uschia. Cun adattar ina zona da planisaziun, possian ins adattar sulet ils cunfins d’ina zona, ma betg integrar in'entira part.

Midada da zona vegn avant il pievel

L’Uffizi per la planisaziun dal territori pretenda uss che la vischnanca da Mustér fa ina midada da zona en ina procedura ordinaria. Uschia vegnia a dar ina votaziun dal pievel. Sche la vischnanca fa la midada en ina revisiun parziala u sche la vischnanca fa la midada en connex cun la revisiun totala da la planisaziun locala è surlaschà a la vischnanca. Perquai che la revisiun totala cuzza probabel anc plirs onns, preferescha il chantun da far ina revisiun parziala.

