Via forestala fa naufragi

473 votantas e votants han refusà il project d'ina nova via forestala «Avertura Val Segnas - Val Sogn Placi». Quai èn 57% da las vuschs.

Il cussegl da vischnanca aveva approvà il credit da 3,9 milliuns francs per quest project. Quel era dispitaivel aifer la populaziun cunquai che la via nova fiss vegnida fitg da strusch a la zona da tschiffadas d'aua. Er ils auts custs (23 milliuns francs sur 25 onns, per la vischnanca Mustér 3,9 milliuns) èn vegnids crititgads.