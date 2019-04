Mintga persuna è individuala. Quai vala era per persunas cun in grev autissem. Uschia èn per exempel tuts en la gruppa da Fabiana Caviezel bain autists, dentant en lur esser e sa cuntegnair cumplainamain differents.

Perquai n’èsi er betg adina uschè simpel per ella da simplamain pauschalisar co igl è d'esser ensemen e da lavurar cun persunas cun in grev autissem. In u l’auter punct che dat en egl è dentant:

spert surdumandadas perquai ch’ellas na san betg filtrar tut las infurmaziuns che vegnan en lur tscharvè

vegnan betg da sa viver en en ina autra persuna (empatia manca)

normas e reglas en il sa cuntegnair social mancan

dovran cleras structuras en lur mintgadi

E cunquai che mintga persuna saja fitg individuala, stoppia ella gist tar quest ultim punct era guardar da tegnair tar mintgin la gista structura dal di.

Sfida communitgar

La pli gronda sfida per Fabiana Caviezel n'è dentant betg da stuair resguardar tut quellas structuras quotidianas da mintgin, mabain il communitgar. Pertge communitgà vegnia en la gruppa per il pli nonverbal: vul dir cun maletgs, pictograms ni era segns. I sa tractà qua da segns che las persunas cun autissem han chattà ora per sasezzas.

La lingua uffiziala da segns n’han els mai savì emprender sez, damai ch’els èn cognitiv uschè flaivels.

E damai che mintga haja ses agens segns, haja quai era duvrà ses temp per chapir tge che munta tar tgi tge.

Emprender dals cussedents

Er sche la communicaziun n’è betg adina uschè simpla e la lavur pretensiusa, è la pedagoga sociala Fabiana Caviezel fitg cuntenta da pudair lavurar di per di en la Casa Depour a Trun cun persunas cun autissem – era perquai ch'ella vesa ch'i na dovria betg adina bler per esser cuntent.

Els èn cuntents cun uschè simplas chaussas e cun uschè pauc, uschia ch’jau sai era emprender fitg bler dad els.

Sch’ella vesia per exempel ch’ins sappia era esser cumplainamain cuntents cun be giaschair en il pastg e guardar si en il sulegl, lura avria quai ad ella il cor. Ins emprendia uschia da stimar puspè las pitschnas chaussas.

RR actualitad 17:00