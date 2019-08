La Casa Depuoz a Trun na vul il mument betg fusiunar cun la Casa Soldanella en Tujetsch, la chasa per persunas cun impediments ch'ha da cumbatter cun l'existenza. Quai ha decis la suprastanza da la Casa Depuoz. Ina raschun per questa decisiun saja tranter auter, ch'i na saja mai vegnì instradà definitivamain il project per in nov bajetg per la Casa Soldanella a Sedrun, hai num en la communicaziun.

La Casa Depuoz examinescha il mument dentant la pussaivladad da stgaffir ina staziun externa en Tujetsch per integrar ils clients da la Casa Soldanella. Fin la primavaira vul la Casa Depuoz preschentar il project. Premissa per ina realisaziun dal project è dentant che la vischnanca da Tujetsch metta a disposiziun in areal liber ed adattà per in tschains favuraivel.

Varianta Tgèsa Sogn Vigeli

Ina da las variantas che vegn gia discutada dapi blers onns è che la Casa Soldanella vegn a Sedrun en la Tgèsa Sogn Vigeli, l’anteriura chasa d’attempads a Sedrun ch’è vida dapi intgins onns. Ma sco la presidenta da la Casa Depuoz Gabriela Tomaschett-Berther di, na saja il bajetg existent betg adattà per ils basegns da persunas cun impediments. Ma la parcella amez il vitg da Sedrun, datiers da la staziun fiss ideala, di la presidenta.

Era la vischnanca da Tujetsch ha signalisà ch’els sajan fitg interessads da chattar ina soluziun e da mantegnair las plazzas da lavur en la val. Era per la vischnanca è l’areal da la Tgèsa Sogn Vigeli in lieu ideal per in pussaivel project da construcziun. Ma l’emprim dovri il studi da realisaziun di tant Gabriela Tomaschett-Berther sco era la vischnanca da Tujetsch.

Manaschi operativ garanti segir per in onn e mez

Il manaschi operativ da la Casa Soldanella vegn en il fratem surpiglià sco fin uss da Matthias Gutmann da la Casa Depuoz. Sch'il project per la staziun externa reusseschia, lura veglian els anc ina giada reponderar ina fusiun, scriva la Casa Depuoz en la communicaziun.

