Sco quai ch'ils responsabels communitgeschan survegnan la populaziun, il turissem e l'entira regiun in concept innovativ ed unic en las Alps. Uschia èn era las dimensiuns dal bajetg grondas cun

ina lunghezza sur la punt da 113 meters ed

ina autezza da 30 meters.

Sut la punt sa chatta la chasa da parcar cun radund 1’200 parcadis.

In lung viadi

I saja stà in lung viadi, di l’architect Iso Senn. 14 onns haja quai cuzzà a partir da l’idea fin a la realisaziun. Mo quai dovria temp. Ins na possia betg dir jau malegia insatge e suenter vegni gist realisà.

Ina investiziun diversifitgada

L’investider principal è la fundaziun per investiziuns da la Credit Suisse. Ses represchentant Andreas Roth di ch’els hajan fatg bleras analisas avant che investir. I saja blers daners en in lieu, mo i saja ina investiziun diversifitgada. I saja dapli che mo in center da cumpras.

Els hajan investì 150 milliuns francs. Sch’ins fetschia dentant il quint cura ch’ins ha vendì abitaziuns restian anc passa 100 milliuns francs. La fundaziun accumpognia tut ils center da cumpras. In manager fetschia mintg’onn in preventiv cun il manader dad in center. La finamira saja dad avair ina investiziun cun ina situaziun ch’els haja ina rendita e che era Flem e la regiun profiteschian. In avantatg è il Center Stenna per la vischnanca da Flem, perquai che quella na ha stuì investir en il center, sco il president communal Adrian Steiger ha ditg ad RTR.

Pliras butias da vestgadira e da sport

En tut datti 4 butias da vestgadira, 1 stizun da bikes, sco era fatschentas da mangiativas. Era la Banca chantunala ed ina pratica da medi èn sa chasads en il center. Latiers vegn il hotel «The Hide» cun 47 chombras e pussaivladads da conferenza. Era è domiciliada il «Kindercity e Sciencity» en il center. Davos il center datti 3 chasas cun abitaziuns. En tut duai dar 135 abitaziuns – per gronda part administradas.

Festa d’inauguraziun sco regal da Nadal

Dals 22 da december fin ils 4 da schaner datti ina gronda festa d'inauguraziun sur ils firads da Nadal e Bumaun. La possessura dal center «Stenna» è la Real Estate Switzerland, ina gruppa da la fundaziun d'investiziun da la Credit Suisse. Ella ha investì en tut 167 milliuns francs.

