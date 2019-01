Il possessur da la societad Parc da vent Lumnezia, Guido Schönenberger, vul cuntinuar cun il project. En in scriver per mauns da tut las chasadas da la vischnanca da Lumnezia ha Schönenberger annunzià midadas vi da la construcziun da las pitgas da vent.

Ditg n'han ins betg pli udì novas dal Parc da vent Lumnezia. Sco Guido Schönenberger scriva, saja in dals acziunaris ì concurs ed uschia haja la situaziun stuì vegnir reponderada. Perquai speria el ch'il project vegnia pli realistic cun il nov sistem da pitgas cun in giatter – sumegliant a las pitgas d'auta tensiun u er a las pitgas per sutgeras e pendicularas. Uschia dovria quai sulettamain quatter fundaments da betun per tegnair las pitgas e naginas lavurs vi dal terren. Gist quellas lavurs, ma er il transport da tut il material fiss stà fitg pretensius e la finala cuntraproductiv a l'entir project.

Uffizi federal sto approvar il sistem nov

Il sistem nov è tenor Schönenberger ina innovaziun mundiala che saja singulara en las Alps. Uschia possia il project er esser in signal per l'entira construcziun futura da parcs da vent en las muntognas, scriva l'iniziant. Per cumenzar cun ina nova societad da project a realisar las ideas, dovri l'emprim però anc ina decisiun da Berna. Cura che Berna decida, n'è il mument anc betg enconuschent.

Plazzas da lavur per la regiun

Sco la Societad Parc da vent scriva, saja l'idea anc adina la medema, numnadamain dad integrar interpresas localas e regiunalas en la construcziun dal Parc da vent. Era per il manaschi ed il mantegniment duain vegnir creadas plazzas da lavur en la regiun.

RR novitads 06:00