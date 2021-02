Per l’interpresa Distec che construescha surtut products per la medischina e tocca d'extrema precisiun èsi impurtant da pudair fabritgar chaussas che betg tut las interpresas pon far. Uschia saja il temp per la producziun a gronda massa passà. Talas producziuns vegnan fatgas en l’exteriur pli bunmartgà, di il responsabel per la producziun Eugen Degonda. Ma en la producziun da tocca ultra exacta che vegn duvrada en secturs spezialisads, qua saja impurtant da pudair concurrenzar. Cun l’investiziun en la maschina nova saja quai pussaivel, accentuescha l’um che ha gia fatg l’emprendissadi en la Distec.

Entira programmaziun autra

La maschina è concepida uschia ch’ella po far plirs pass dal process il medem mument. Uschia po l’exactadad da la tocca da qualitad fitg auta vegnir garantida e l’effizienza augmentada. Il pass da midar maschina croda davent e quai simplifitgeschia il process, accentuescha Eugen Degonda. Per pudair emprender co ir enturn cun la nova maschina ha el tscherni dus giuvens Philip Levy e Curdin Deplazes. Els han fatg alura plirs dis scolaziuns externas en auters manaschis ed alura anc intern. Quai saja impurtant d’avair dus giuvens che sajan fits e veglian emprender la programmaziun per la maschina nova, uschia possian ins porscher plazzas da lavur attractivas.

La basa è la scolaziun d’emprendists

Il mument sajan ins anc adina a la tschertga d’emprendists per l’onn proxim, di il directur Loris Marsura. Ma per l’interpresa saja impurtant e decisiv da scolar emprendistas ed emprendists per garantir la qualitad da la producziun. Il martgà da lavur da polimecanists na saja betg grond e la gronda part dals lavurers sajan era vegnids scolads en l’interpresa.