Ch'i sa tractia da malcostas haja l’obducziun a Cuira purtà a la glisch. Quai ha il schef da l'Uffizi da chatscha, Adrian Arquint, confermà sin dumonda da RTR.

La morsa ch’ins vesa vi dal culiez da l’animal saja succedida suenter la mort da l’animal. Perquai na vesian ins era betg sang enquaglià vid la blessura.

Per far ina tala morsa dovra quai gronda forza

Tge animal che ha nizzegià e mangià vid il vadè n'è anc betg enconuschent. I dovria dentant gronda forza per far ina tala plaja vi dad in vadè. Perquai possia quai esser in luf, ha ditg Adrian Arquint. Ma la cumprova da DNA na saja anc betg qua ed uschia na possian ins betg confermar quai ed il rest saja speculaziun.

La fotografia dal vadè crappà ch'ins ha chattà a Valendau sin ina pastgira ha surtut procurà per grondas discussiuns en las medias socialas.