Il Tour de Suisse è ina cursa da velo gronda ed il pli grond eveniment da sport en Svizra. Per pudair realisar tut dovri in sistem per reglar il traffic. La Polizia chantunala grischuna, ensemen cun las polizias dals auters chantuns, na vul betg serrar vias per pli lung temp.

Serrar las vias sco per exempel durant il Tour de France u il Giro d’Italia na vegn betg en dumonda en Svizra, uschia Thomas Perret – schef adjunct da la polizia da traffic. El accumpogna e tgira gia dapi blers onns il dossier Tour de Suisse. Era quest onn. L’experientscha e la buna collavuraziun sur ils cunfins chantunals sajan en quest cas da gronda impurtanza. Uschia saja la collavuraziun cun ils chantuns vischins fitg buna ed ins s’enconuschia tras scolaziuns u acziuns communablas. La communicaziun e l’agir saja uschia pli simpel e direct, di Thomas Perret.

Servetsch che plascha

Accumpagnar il Tour de Suisse saja in servetsch che plascha bain a las policistas ed ils policists. Ins possia far ina giada insatge auter e quai saja da principi adina bun. Per tut las policistas e policists che stoppian serrar ina via per in temp na saja il servetsch dentant betg uschè varià. Segirar in passadi, lura dar liber il traffic e passar la colonna da velos per serrar ina autra cruschada, possia tut tenor esser pli attractiv, ma tuttina betg adina simpel, di Perret.