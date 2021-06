La via Alpsu vegn ad esser en il vitg da Sedrun durant la proxima fin d’emna il lieu da spectacul dal Tour de Suisse. L’arrivada vegn ad esser gist visavi la chasa communala da Tujetsch. Perquai vegn la via Alpsu era serrada l’entir venderdi. Per il traffic da transit vegnia quai a dar durant quel di in sviament sur las ovras electricas, ha declera il co-president dal comité d’organisaziun local Stefan Schwenke.

L’arrivada è previsa per venderdi suenter las 17:00. Ma durant il di saja quasi adina pussaivel da passar sin ina moda u l’autra, quai cun pitschnas excepziuns, era per tut las abitantas ed ils abitants da Sedrun. Ma i dovria segir pazienza, uschia Schwenke.

Sonda è il pass Alpsu serrà per pliras uras

La sonda vegn alura fatga la cursa cunter l’ura. La partenza è amez il vitg da Sedrun e finescha ad Andermatt. Il pass da l’Alpsu vegn serrà per tut il traffic suenter las 11:00 fin la saira suenter las 17:00 uras. Quai saja in novum per il Grischun, ch’in pass vegnia serrà per pliras uras, uschia il schef adjunct da la Polizia chantunala da traffic, Thomas Perret. Ma la segirtad ed era ils scenaris da salvament sajan discutads ed era garantids per quel temp per la regiun.

Per ils abitants dals vischinadis da Dieni, Selva e Tschamutt munta quai, ch’els èn quasi serrads giu per pliras uras la sonda. Durant ina pitschna fanestra da temp veglian els però pussibilitar als abitants da Dieni da passar il suentermezdi durant la cursa. Quai saja per il mument dentant anc intschert, ha ditg Schwenke. Per levgiar la communicaziun haja il comité local d’organisaziun installà ina atgna pagina d’internet, il link avra en ina nova fanestra. Sin quella possian ins guardar tut l’impurtant, uschia Stefan Schwenke.

Era dumengia Alpsu e Lucmagn

La dumengia ha quai dà ina midada en il program. Uschia vegn puspè traversà l'Alpsu ed era il Pass dal Lucmagn. La raschun è ch'auters pass, sco il Nufenen ed il Susten, n’han anc betg avert las vias. Uschia èsi da quintar curt suenter gentar cun ina passada dal tour ed impediments da traffic da radund in'ura fin circa a las 14:00.