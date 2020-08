La societad cooperativa per construir en atgna reschia in implant solar è naschida il mars 2020. Atgnamain è l’idea simpla. Mintga possessur d’ina chasa po sez construir ses implant solar. La cooperativa dat alura sustegn en moda da tips, ma era cun sa gidar. Uschia duai quai esser pussaivel da construir a moda autonoma l’implant solar che pussibilitescha da producir energia a moda autarca.

Emprim project a Curaglia

Vid ina chasa da vacanzas a Curaglia vegn uss construì l’emprim tal implant solar en il Grischun. Il possessur da la chasa ha prendì quasi in mais vacanzas per far las lavurs. Sustegni vegn el dal president da la societad cooperativa Marcel Levy. Lez ha ina experientscha da 30 onns en la construcziun d’implants solars e sa gida cun cussegls. La lavur fa però il possessur. Uschia pon era vegnir spargnads custs.

Ditg fin che societad cooperativa era fundada

Sco il president da la societad cooperativa Marcel Levy ha ditg saja l'idea da fundar la societad cooperativa naschida gia dapi il 2015. Ma alura n'avevan betg tut ils interessads era la peda da far quai pass. Pertge annunziar, scriver statuts e tut las lavurs administrativas ston era vegnir fatgas. Uss il mars 2020 han alura 8 persunas fundà la societad cooperativa ed els sperian che anc dapli persunas han l'interess da sa participar. Ins na stoppia betg esser possessur d'ina chasa u d'in implant solar per far part a la societad cooperativa, di Marcel Levy. En la Bassa hajan talas societads cooperativas in grond resun, ma betg dapertut saja reglà tuttina sco en il Grischun. Qua na stoppia in possessur betg surdar ina cumpart da l'electricitad a la cooperativa u era betg daners. Ma senza bler idealissem na fiss in tal engaschi betg pussaivels, di Marcel Levy.