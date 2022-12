La Cumissiun da finanzas ha examinà il budget da la vischnanca da Glion gia avant la sesida dal parlament. Uschia ha la discussiun davart il preventiv er gì cunfins. Il parlament approvescha il preventiv 2023 suenter avair stritgà in pèr posiziuns, surtut tar las investiziuns.

La vischnanca da Glion quinta cun in minus da 155'300 francs. Quai tar expensas da radund 33,8 milliuns francs dar il quint da gudogn e perdita. Ma quest minus è vegnì sbassà per 50’700 francs cunquai ch’il parlament ha stritgà tar ils onuraris d'expertas ed experts externs 15% da la summa totala. Quai tenor la proposta da la cumissiun da finanzas.

Er tar las investiziuns è il parlament suandà la cumissiun cun stritgar plirs posts che pertutgan ils bajetgs da scola. Quai or d'il motiv ch’i na dettia betg in concept davart il futur diever da quels bajetgs. La vischnanca ha tenor strategia d’immobiglias 22 edifizis ch’appartegnan a la domena da scola. I dettia memia bleras dumondas avertas.

In pli impurtant davart la sesida dals 30 da november 2022 Avrir la box Serrar la box Il parlament communal ha approvà il preventiv per l'onn 2023.

Il quint da gudogn e sperdita prevesa ina sperdita da rodund 100’000 francs.

Investiziuns nettas da radund 4,6 milliuns francs èn planisadas.

Il pe da taglia resta tar 100% da la taglia simpla.

La quota per acquist d'immobiglias entras persunas da l’exteriur resta tar 100%.

La vischnanca da Glion quinta cun expensas tar las investiziuns da 11,1 milliuns francs. Suenter deducir radund 6 milliuns entradas resta ina summa da 4.6 milliuns expensas netto. Ina maschina da resgiar da 90’000 francs ha procurà per ina discussiun da princip: Duai la vischnanca far sezza tschertas lavurs u surdar quellas ad interpresas? Duai l’investiziun augmentar ils custs per ils servetschs? Qua èn las opiniuns idas dapart.

audio Emprima sesida cun nov president Marcus Beer 03:37 min, ord Actualitad dals 01.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 37 Secundas.

Sesidas davart il preventiv cuzzan, ma ...

Il parlament da Glion ha ina cumissiun da finanzas per predeliberar il preventiv. Uschia èn las sesidas pli structuradas e pli curtas. La cumissiun da set parlamentarias e parlamentaris cun ses president Claudio Quinter ha fatg nov propostas per midadas. Il parlament ha approvà tuttas.

Per nus è quella cumissiun in fitg bun instrument. Uschia na stuain nus betg far sesidas enfin las trais da la damaun.

La cumissiun da finanzas è davent la sesida dal budget 2019 en funcziun. Quai or d'il motiv che la sesida da l’onn avant era ida fin tard viaden en la notg.

Legenda: Claudio Quinter sco president da la cumissiun da finanzas dal parlament. El aveva candidà quest onn per il post dal presidi communal. RTR, Franco Caviezel

Il pe da taglia resta tar 100%

Il parlament communal ha decidì unanimamain da laschar il pe da taglia tar 100% da la taglia chantunala simpla. Quai tenor proposta da la suprastanza. Plinavant ha il parlament approvà la proposta da la suprastanza da fixar la quota da vender abitaziuns or d’hotels d’appartaments a 100% e da lubir la vendita d’objects singuls da vendiders svizzers sco er la vendita d'abitaziuns secundaras d'esters ad esters.