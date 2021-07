La via chantunala tranter Mustèr e Curaglia en la Val Medel ha stuì vegnir serrada curt suenter las 17:00 uras. La via è stada serrada per radund trais uras. Entant è la via puspè charrabla normal. La raschun è stada ina crudada da crappa, ha declerà la pledadra da medias da l'Uffizi da construcziun bassa, Nadia Wielath.

Pass dal Lucmagn era puspè avert

Gia durant la notg sin gievgia è la via stada serrada enfin la bun'ura las sis. Suenter che la via è stada averta la gievgia per paucas uras, ha l'Uffizi da construcziun bassa lura puspè serrà la via dal Lucmagn per motivs da segirezza. Il venderdi endamaun ha il chantun puspè avert il pass.

Via stada serrada per intgins dis

La dumengia ils 13 da zercladur hai sin la via dal Pass Lucmagn dà ina crudada da crappa. Curt avant la via laterala en direcziun mir da fermada è glischnà ina surfatscha da radund 150 meters cubic sin la via. In team da spezialists ha pudì segirar la grippa.