Satisfacziun per l'uniun pro Cassons

Quest settember è vegnì preschentà ina nova varianta per la pendiculara Flem-Cassons. Quai suenter che Flem ha concedì in credit da 20 milliuns francs per la nova colliaziun a l'Arena tectonica Sardona. Tar la nova varianta duai dar fermadas a Foppas e Stargels. L'organisaziun Pro Cassons è cuntenta cun questa decisiun.

L'istorgia davos il project

2008 – Reto Gurtner da l'Arena Alva communitgescha che la pendiculara da Cassons vegnia serrada il 2010.

Sulettamain remplazzar la suga da la pendiculara per survegnir er en il futur la concessiun custass radund in milliun francs.

2009 – vegn fundà la pro Cassons cun l'intent da rimnar il milliun francs per remplazzar la suga.

2010 – la pendiculara veglia da Cassons survegn la lubientscha fin la fin 2015.

I vegn preschenta pliras variantas co cuntanscher il fil da Cassons. La varianta Y vegn favurisada.

L'october 2015 cursescha la pendiculara da Cassons per la davos giada.

2017 – l'Arena Alva preschenta ina pendiculara futuristica cun plaz per 250 persunas, Flem Nagens, ils Cugns, custs 150 milliuns

2019 nova varianta da pendiculara cun 150 plazs, custs 80 milliuns

RR novitads 12:15