Las pendicularas da Mustér han investì ils ultims onns en in resort a la staziun a val da Sontga Catrina, uss vegnan ils parcadis ch’èn svanids cun il resort remplazzads.

Nova chasa da parcar per giasts dal di

La glista da projects realisads da Marcus Weber, president dal cussegl d’administraziun ed acziunari principal da las pendicularas da Mustér è lunga. Suenter ch’el aveva cumprà las pendicularas il 2014 ha el realisà il resort Catrina sin la stagiun 2019/2020 e la pendiculara sin il Cuolm da Vi, che collia uss ils territoris da skis da Mustér ed Andermatt-Sedrun. En tut muntan las investiziuns a dapli che 120 milliuns francs. La chasa da parcar actuala, cun ina summa dad 8 milliuns, è uss in'ulteriura part en quest mosaic, ha declerà Marcus Weber.

audio Badigliada chasa da parcar S. Catrina a Mustér 02:25 min, Actualitad dals 16.03.2022. laschar ir. Durada: 02:25 minutas.

Nagina tema da betg pudair realisar a temp

La situaziun actuala, cun mancanzas da material da construcziun e cun guerra, na fetschia nagins quitads, di Marcus Weber. Las lubientschas sajan sin maisa e las lavurs vegnian gia exequidas, uschia che la finamira da finir la chasa da parcar sin il cumenzament da la proxima stagiun restia realistica. Il factur il pli impurtant saja l’aura, sche lezza constettia alura vegnia il project realisà svelt, di Marcus Weber.

Gia proxims projects che spetgan

Avant porta stettia gia la renovaziun e l'engrondiment dal restaurant a Caischavedra, ed era l’ustaria sin l’autra vart, sin il Culm da Vi, vegnia realisada, ma probabel pir il 2024. Las lubientschas na sajan anc betg avant maun e las pretensiuns per part betg realisablas, uschia Weber. Era anc quest onn duai la lubientscha per la scursalera vegnir surdada, quella duai vegnir realisada sin l’onn 2023. Era realisar gia l’onn actual e finir il 2023 vulan las pendicularas il nov sistem d’ennavar las pistas da Caischavedra fin en il vitg. Qua veglian ins gist era nizzegiar las lingias d’aua per producir energia en futur ed uschia daventar era independent dal martgà d’energia, uschia Weber. Ma l’emprim vegnia uss la stad la chasa da parcar realisada ed alura vegnian ils proxims projects.