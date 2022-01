La reducziun da la zona da bajegiar resta vinavant ina chaussa zunt delicata, era per la vischnanca da Glion. Quella reducziun sto succeder pervia da la lescha da planisaziun da territori federala dal 2014.

La fanestra:

Per bajetgs che sa chattan betg en zona da planisaziun (decretada il 2018)

Atun 2022 vegn avert ina nova zona da planisaziun (il pli probabel pli gronda che ussa)

I vala la lubientscha da bajegiar e betg mo la dumonda da bajegiar.

Il maletg directiv che bloccava medemamain inqual parcella, duai vegnir introducì pir en ina revisiun da la planisaziun locala.

La zona da planisaziun che la suprastanza da vischnanca da Glion ha decretà il 2018 è sco i para memia pitschna. Quai malgrà che la vischnanca è creschida per bunamain 10% ils davos 8 onns dapi la fusiun. La presidenta da la vischnanca da Glion, Carmelia Maissen, di che la populaziun saja in criteri per forsa betg stuair reducir uschè fitg, ma els avevan en l’emprima fasa proponì ina reducziun memia pitschna.

Maletg directiv vegn introducì pli tard

Il maletg directiv ch'è il segund instrument da la vischnanca per reducir e midar zonas en la citad ed en ils vitgs duai vegnir introducì pir en ina segunda fasa en la planisaziun locala. Quai saja da far en ina revisiun parziala che vegn a suandar ils proxims onns.

Legenda: Parts da quest quartier a Rueun fissan daventads zona verda. RTR

Tras quel maletg directiv era in project da trais giuvens a Rueun vegnì bloccà. Per ils trais giuvens s'avra ussa questa fanestra per forsa tuttina pudair realisar lur trais chasas. Carmelia Maissen precisescha dentant che quai na saja betg mo per ils trais giuvens – i dettia anc auters projects sin spetga, ed els enconuschian betg tut las ponderaziuns che autras persunas han gia fatg. En mintga cas han els ussa survegnì in segn da far lur ponderaziuns. Nagina tema ha Carmelia Maissen ch'i pudess uss dar in lavina da dumondas da bajegiar.