Cuntenta cun l’onn passà è l’IG Tujetsch, l’uniun che represchenta ils possessurs da segundas abitaziuns da Tujetsch, ma tuttina haja la dispita per la carta da giasts dà bler da discutar, scriva la suprastanza en il rapport annual per maun da la radunanza generala.

La decisiun da betg resguardar ils possessurs da segundas abitaziuns en tut las purschidas, aveva la finala dà da discutar ed il represchentant da la IG Tujetsch en il cussegl d’administraziun da Sedrun-Mustér Turissem aveva bandunà il cussegl. Perquai hajan ins uss envidà il president dal cussegl d’administraziun da Sedrun-Mustér Turissem Silvio Schmid e la directura Simona Barmettler per pudair tschentar dumondas e per pudair discutar co agir vinavant, scriva la suprastanza da l’IG Tujetsch.

Tuttina cuntents cun l’onn passà

En il rapport scriva la IG Tujetsch ch’ella possia tuttina esser cuntenta cun plirs svilups. Uschia saja surtut la cooperaziun cun Tujetsch VIVAcultura da beneventar ed era ils curs da rumantsch, che sajan stads in grond success e che vegnia sche pussaivel puspè repetids. Era veglian ins cuntinuar cun la cooperaziun en la regiun cun ulteriuras uniuns da possessurs da segundas abitaziuns e cun il chantun.