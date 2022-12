Glindesdi è Martin Candinas da l'Allianza dal Center vegnì elegì sco president dal Cussegl naziunal. El è uschia per in onn il pli aut Svizzer. Cun quai è il Sursilvan da 42 onns il 6avel Grischun en quest post. L'elecziun da Candinas vegn festivada en differents lieus.

Mesemna suentermezdi hai dà a Mustér in act festiv cun in cortegi ed ina festa en la baselgia claustrala. In tren spezial cun Martin Candinas è charrà sur Andermatt a Mustér. El è arrivà las 14:00 e vegnì beneventà dal president dal Cussegl grond Tarzisius Caviezel ed ils presidents da Mustér, Sumvitg e Cuira. Era delegaziuns dals chantuns Appenzell, Argovia, Tessin, Uri e Schaffusa eran preschentas per l'occasiun speziala.

Silsuenter hai dà in cortegi accumpagnà d'uniuns da musica sursilvanas da la staziun a la baselgia claustrala nua che la part principala da la festa ha gì lieu – tranter auter cun pleds dal president da la regenza grischuna Marcus Caduff, cussegliera federala Viola Amherd ed accumpagnament musical da Mario Pacchioli e la sopranista Bettina Marugg-Herrmann cun il chor dal gimnasi da Mustér.

Martin Candinas Avrir la box Serrar la box dapi 2011 cusseglier naziunal da l'AdC/PCD

commember da la cumissiun per traffic e telecommunicaziun

commember da la cumissiun per la politica da segirezza

lavura sco spezialist da segiradas

ha 42 onns ed è bab da trais uffants

Suenter las festivitads en la baselgia ha lieu in aperitiv per la populaziun sin la plazza da la claustra. Sonda suonda lura la festa en la patria da Martin Candinas a Rabius.

Davos las culissas da la festa