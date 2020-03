Ils 18 da zercladur 2019 èn las lavurs per rumir la naiv sin la via dal Lucmagn vegnidas publitgadas en il Fegl uffizial dal chantun. Quellas lavurs pertutgan il tschancun da Fuorns a Campra (21 km) per ils onns da 2020 – 2029. La Pro Lucmagn ha surdà las lavurs a la cuminanza Edelweiss cun Corrado Madaschi dad Olivone ed Alfred Bassi d’Airolo. Els han offerì 316’667 francs.

Passa 11'000 francs

Encunter questa decisiun ha la cuminanza da lavur Pro Lucmagn cun Berther (Mustér), Scaresa (Blenio) e Bundi transports (Curaglia) – che faschevan fin uss las lavurs da rumir la naiv - recurrì. Ils recurrents han dubità tranter auter, che las firmas tessinaisas possian exequir endretg las lavurs da la vart dal Grischun. Mo la dretgira administrativa dal Grischun ha renvià cumplainamain il recurs ed adossà ils custs da dretgira da 11’144 francs als recurrents.

Questa decisiun pon ins trair enavant a la dretgira federala.

Il president da la Pro Lucmagn Martin Candinas è satisfatg da la sentenzia. Quella mussia che la procedura, la valitaziun ed ils criteris ch’els hajan elegì sajan stads corrects.

Il mainafatschenta da la firma Berther construcziun ed industria SA, Agim Bajraktaraj, n'è betg stà cuntanschibel per prender posiziun.